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После отдыха подопечные Гвардиолы продолжили снизить хозяев. На 59-й минуте филигранным ударом со штрафного Гюндоган совершил счет на табло 0:3 .

А уже через 14 минут "горожане" воспользовались ошибкой в ​​защите соперника, которую ударом из пределов штрафной завершил Жезуш – 0:2 .

За 12 минут до завершения матча Свиндон смог усилиями Маккерди отквитать один гол, но больше хозяев не хватило – 1:3.

Точку в матче поставили таки "горожане". В последней 10-минутке Палмер подхватил мяч после рикошета от соперника и пробил мощным обводным ударом под дальнюю штангу – 1:4.