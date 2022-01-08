Свиндон – Манчестер Сити 1:4 Голы: Маккерди, 78 – Силва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82 Нереализованный пенальти: Жезуш, 62 (Манчестер Сити) Еще в первом тайме гости создали комфортное преимущество на табло – 0:2. Сначала Силва замкнул прострел во вратарской штрафной. Читайте такжеКриштиану Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед А уже через 14 минут "горожане" воспользовались ошибкой в защите соперника, которую ударом из пределов штрафной завершил Жезуш –0:2. После отдыха подопечные Гвардиолы продолжили снизить хозяев. На 59-й минуте филигранным ударом со штрафного Гюндоган совершил счет на табло 0:3. Нереализованный пенальти! Уже через три минуты счет мог стать 0:4. МанСити заработал пенальти. Но удар в 11 метрах от Жезуша потянул голкипер Свиндона. За 12 минут до завершения матча Свиндон смог усилиями Маккерди отквитать один гол, но больше хозяев не хватило – 1:3. Точку в матче поставили таки "горожане". В последней 10-минутке Палмер подхватил мяч после рикошета от соперника и пробил мощным обводным ударом под дальнюю штангу – 1:4. МанСити без проблем переиграл Свиндон и пробился в 1/16 финала Кубка Англии. Свиндон – Манчестер Сити: видеообзор матча