Представитель Чемпионшипа Лидс официально сообщил о подписании вингера сборной Израиля Манора Соломона. 25-летний футболист будет играть за "белых" под 14-м номером.

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Соломон стал игроком Лидса

Бывший игрок Шахтера будет играть за Лидс на правах аренды. Контракт вингера принадлежит лондонскому Тоттенхэму.

Соломон будет защищать цвета Лидса до конца сезона 2024/25. Футболист, стоимость которого составляет 13 миллионов евро, будет выступать во втором по силе дивизионе Англии.

Соломон – игрок Лидса / фото ФК Лидс

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