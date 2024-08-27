Представник Чемпіоншипу Лідс офіційно повідомив про підписання вінгера збірної Ізраїлю Манора Соломона. 25-річний футболіст гратиме за "білих" під 14-м номером.
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Соломон став гравцем Лідса
Колишній гравець Шахтаря гратиме за Лідс на правах оренди. Контракт вінгера належить лондонському Тоттенхему.
Соломон захищатиме кольори Лідса до кінця сезону 2024/25. Футболіст, вартість якого становить 13 мільйонів євро, виступатиме в другому за силою дивізіоні Англії.
Соломон – гравець Лідса / фото ФК Лідс
Залишив Шахтар ні з чим
- Нагадаємо, що Манор Соломон мав чинний контракт з Шахтарем. Однак через початок повномасштабної війни в Україні скористався правилом ФІФА та перебрався до англійського Фулхема.
- Згодом Соломон безплатно став гравцем лондонського Тоттенхема. Один з грандів англійського футболу не захотів виплачувати компенсацію за вінгера, чия ринкова ціна тоді становила 18 мільйонів євро. Судові позови Шахтаря до ФІФА завершилися нічим.
- Однак у складі "шпор" Манор загубився. За весь сезон він зіграв лише 6 матчів, у яких віддав 2 асисти. Тож тепер Соломон отримав шанс перезапустити кар'єру в Англії.