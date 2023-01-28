Настоящий игрок английского Фулхэма рассказал, с какими проблемами столкнулся при прощании с Шахтером. Донецкий коллектив до последнего хотел сохранить Соломона.
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Не слишком дружелюбная обстановка
Израильский футболист перегорел желанием выступать за "горняков". Соломон опирался на горький опыт бразильцев Шахтера, возможно, он имел в виду Тайсона.
У нас были переговоры с «Шахтером» о продлении контракта. Я не желал. Знал, что случается с бразильцами, подписывающими долгосрочные контракты. После этого клуб их не отпускает, – рассказал Соломон.
Манор готов был пойти на уступки Шахтеру, но без компромиссов. Игрок хотел, чтобы соглашение было только на его условиях, "горняки" гнули свою линию
В самом худшем случае я был готов продлить контракт на моих условиях – с низкой клаусулой. Но они не согласились и давили. Оставалось 2 года контракта. Начались угрозы маринования на банке, закручивания гаек. Но я решил, что не останусь здесь еще на пять лет, – рассказал Соломон.
Израильский футболист в Шахтере
- Соломон присоединился к "горнякам" из Маккаби Петах-Тиква. Украинский клуб отдал за вингера 6,5 миллиона евро.
- За Шахтер Манор провел 70 поединков, отличившихся 16 раз.
- Сейчас игрок на правах аренды защищает цвета английского Фулхэма. Соглашение Соломона с Шахтером рассчитано до лета 2023-го года, поэтому скоро нас снова ждут жаркие переговоры.
- Transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.