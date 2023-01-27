В услугах польского защитника заинтересованы ПАОК и Анкарагюнджу. Кендзеру активно сватают в греческий коллектив, но турки официально заявили о переговорах с Динамо по поводу Томаша.
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Турецкий Анкарагюджу провел дискуссию с Динамо, которое находится на сборах в Турции по Кендзеру. Но турецкому коллективу не удалось удовлетворить киевлян.
В рамках формирования нашего состава на вторую часть сезона, начались переговоры с Динамо о переходе польского игрока Томаша Кендзеры, но соглашение не было достигнуто из-за противоречий между сторонами,
– говорится в заявлении турецкого клуба.
Другое дело ПАОК, возглавляемый сыном главного тренера Динамо Киев Разваном Луческу. Греческий коллектив уже запланировал медосмотр польскому защитнику, который должен пройти в субботу, 28 января. Кендзер должен заключить с ПАОКом контракт на 2,5 года. Финансовые детали соглашения между сторонами пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что Динамо не будет слишком требовательным при продаже поляка.
Томаш Кендзера в Динамо Киев
- Польский защитник присоединился к столичному клубу в 2017 году из познанского Леха. Игрок обошелся Динамо в 1,5 миллиона евро.
- Кендзер провел за Динамо 198 матчей, в который отличился 7 раз и отдал 20 ассистов.
- В составе Динамо Томаш выигрывал чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и трижды обладателем Суперкубка Украины.
- Transfermarkt оценивает поляка в 3,5 миллионов евро.