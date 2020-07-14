"Манчестер Юнайтед" довольно неожиданно сыграл вничью с "Саутгемптоном". Команда выигрывала в основное время, но пропустила гол на шестой компенсированной минуте встречи.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд, 20, Марсьяль, 23 – Армстронг, 12, Обафеми, 90+6

"Манчестер Юнайтед" в этом матче нужна была победа. Она бы позволила закрепиться на третьем месте в турнирной таблице за три тура до конца чемпионата, пишет 24 канал.

Главные конкуренты МЮ в борьбе за бронзу свои матчи неожиданно проиграли, еще и с разгромным счетом. "Челси" на выезде уступил "Шеффилд Юнайтед" 3:0, а "Лестер" был разбит в гостях "Борнмутом" 4:1.

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Матч для МЮ начался не лучше. Ошибка у собственных ворот закончилась тем, что Реймонд сумел навесить в штрафную, а никем не прикрытый Армстронг принять мяч и пробить по воротам де Хеа. Хотя до этого свой шанс не реализовал Марсьяль. А уже впоследствии арбитр не засчитал гол Рашфорда из-за офсайда.

Но к чести хозяев, вскоре они не только сравняли счет, но и вышли вперед. Оба гола были забиты с участием Марсьяля. Первый раз он получил пас в штрафную площадку от Погба, после чего сбросил под удар Рашфорду. А за три минуты получил от партнера пас на ход, на скорости ворвался в штрафную и мощно пробил.

После этого инициативу в матче захватили "красные дьяволы". Однако до голов дело так и не доходило.

Развязка наступила на 90+6 минуте. Обафеми, который вышел на поле за три минуты до конца основного времени, сравнял счет в этом матче. После навеса с углового Беднарек головой сбросил мяч на дальнюю штангу, где в борьбе с Линделофом Обафеми таки сумел отправить мяч за линию ворот.

Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

Эта ничья оставила МЮ на пятом месте в турнирной таблице. У команды 59 очков. Столько же у четвертого "Лестера". "Челси", которое на третьей строчке, имеет на один балл больше.

Стоит добавить, что "Лестер" и " МЮ " сыграют между собой в последнем туре. А перед этим "Челси" в 37-м туре отправится в гости к "Ливерпулю".