Мадридский "Реал" стал на шаг ближе к чемпионству. "Сливочные" в понедельник, 13 июля, на выезде обыграли "Гранаду".

Гранада – Реал 1:2

Голы: Мачис, 50 – Менди, 10, Бензема, 16

Уже к 16-й минуте "Реал" был впереди с разницей в два гола, пишет 24 канал. На 10-й минуте отличился защитник Менди, который решился на удар с острого угла. Мяч влетел в ворота над руками голкипера под самую перекладину.

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А потом забил и Бензема. Для француза это 19-й гол в чемпионате в этом сезоне. Однако он пока на втором месте в гонке бомбардиров – у лидера "Барселоны" Месси 22 метких удара.

После этого команды обменялись рядом мощных и точных ударов, но голкиперы обеих команд продемонстрировали великолепную реакцию.

Интрига вернулась в матч в начале второго тайма, когда Мачис сумел сократить отставание. Нападающему удалось отправить мяч между ног Куртуа.

Еще больше волноваться болельщикам гостей пришлось, когда за одну атаку "Гранада" дважды опасно пробивала по воротам "Реала". Первый раз команду спас Куртуа, а второй раз уже Рамос вынес мяч с линии ворот.

Смотрите видеообзор матча Гранада – Реал

Матч так и закончился победой "Реала", которая приблизила "сливочных" еще на шаг к чемпионству. Мадридский клуб опережает "Барселону" на четыре очка за два тура до окончания чемпионата. Поэтому уже в следующем туре "Реал" может оформить чемпионство. Для этого достаточно сыграть не хуже, чем "Барселона". В четверг "Реал" на собственном поле примет "Вильярреал", а "сине-гранатовые" померяются силами с "Осасуной".