"Манчестер Юнайтед" доволі неочікувано зіграв внічию з "Саутгемптоном". Команда вигравала в основний час, але пропустила гол на шостій компенсованій хвилині зустрічі.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 2:2

Голи: Рашфорд, 20, Марсіяль, 23 – Армстронг, 12, Обафемі, 90+6

"Манчестер Юнайтед" у цьому матчі потрібна була перемога. Вона б дала змогу закріпитися на третьому місці в турнірній таблиці за три тури до кінця чемпіонату, пише 24 канал.

Головні конкуренти МЮ в боротьбі за бронзу свої матчі неочікувано програми, ще й з розгромним рахунком. "Челсі" на виїзді поступився "Шеффілд Юнайтед" 3:0, а "Лестер" був розбитий в гостях "Борнмутом" 4:1.

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Матч для МЮ почався не найкраще. Помилка біля власних воріт закінчилася тим, що Реймонд зумів навісити у штрафний майданчик, а ніким не прикритий Армстронг прийняти м'яч та пробити по воротах де Хеа. Хоча до цього свій шанс не реалізував Марсіяль. А вже згодом арбітр не зарахував гол Рашфорда через офсайд.

Та до честі господарів, невдовзі вони не лише зрівняли рахунок, але й вишли вперед. Обидва голи було забито за участі Марсіяля. Перший раз він отримав пас у штрафний майданчик від Погба, після чого скинув під удар Рашфорду. А за три хвилини отримав від партнера пас на хід, на швидкості увірвався у штрафний майданчик та потужно пробив.

Після цього ініціативу в матчі захопили "червоні дияволи". Однак до голів справа так і не доходила.

Розв'язка наступила на 90+6 хвилині. Обафемі, який вийшов на поле за три хвилини до кінця основного часу, зрівняв рахунок в цьому матчі. Після навісу з кутового Беднарек головою скинув м'яч на дальню стійку, де в боротьбі з Лінделофом Обафемі таки зумів відправити м'яч за лінію воріт.

Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

Ця нічия залишила МЮ на п'ятому місці в турнірній таблиці. В команди 59 очок. Стільки ж в четвертого "Лестера". "Челсі", яке на третій сходинці, має на один бал більше.

Варто додати, що "Лестер" та МЮ зіграють між собою в останньому турі. А перед цим "Челсі" в 37-у турі відправиться в гості до "Ліверпуля".