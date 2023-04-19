Мане оплатит рекордный штраф в Баварии из-за разбитой губы одноклубника
Источник:Bild
Появились новые подробности скандала с потасовкой между Садио Мане и Лероя Сане в Баварии. Авторитетное издание Bild назвало новую сумму штрафа, которую должен оплатить сенегалец.
Скандальный инцидент произошел в раздевалке Баварии после поражения от Манчестер Сити (3:0) в Лиге чемпионов. Садио Мане на эмоциях разбил губу своему одноклубнику Лерой Сане.
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Новые подробности скандала в Баварии
За что Мане получил серьезное наказание. Хотя речь шла до расторжения контракта, но все осталось на уровне слухов. Бавария отстранила его от матча против Хоффенхайма, в котором мюнхенцы расписали мировую 1:1 и выписали штраф в размере 500 тысяч евро.
Однако Bild сообщил несколько обновленную сумму, которую оштрафовали Садио. Сенегальский футболист должен заплатить за свою несдержанность 300 тысяч евро.
Хотя по его контракту мюнхенский клуб мог спокойно оштрафовать Мане на сумму 2 миллиона евро. А это месячная зарплата сенегальца. Но боссы Баварии были снисходительны к Садио, у которого недавно умерла тетя.
Интересно, что первым конфликт начал как раз не Мане, а Сане. Лерой назвал партнера по команде "черным дерьмом". После чего и вспыхнула потасовка между футболистами Баварии.
После этого инцидента Садио не собирается искать новый клуб. За Баварию сенегалец выступает с июля 2022 года. За мюнхенский коллектив уже провел 32 матча, в которых отличился 11 голами и 5 ассистами. Контракт левого вингера с Баварией рассчитан до 30 июня 2025 года.