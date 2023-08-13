За месяц до матча с Украиной: Манчини больше не главный тренер сборной Италии по футболу

Сборная Италии осталась без главного тренера за месяц до матча против подопечных Реброва. Об этом сообщила местная федерация футбола.

Сообщается, что Роберто Манчини был инициатором разрыва контракта. О своем желании тренер заявил вечером 12 августа.

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Имя нового тренера объявят в ближайшие дни

Федерация футбола Италии (FIGC) рассмотрела заявление на увольнение и пошла навстречу тренеру. О причинах желания Роберто уйти в отставку пока ничего не известно.

Учитывая важные обязательства на матчи отбора на Евро-2024 (9 и 12 сентября с Северной Македонией и Украиной), FIGC сообщит имя нового тренера национальной сборной в ближайшие дни.

– говорится в официальном заявлении федерации.

Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году после провала "скуадры адзурры" в отборе к ЧМ-2018, где итальянцы в матче плей-офф уступили шведам. Под его руководством команда сразу выиграла Евро-2020 (трофей, который сборная не выигрывала более 50 лет), но затем снова не пробилась в финальную стадию ЧМ-2022.

Суммарно Манчини провел в должности главного тренера сборной Италии 61 матч, в которых одержал 39 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. В течение этого периода итальянцы во главе с Манчини однажды встречались со сборной Украины. В октябре 2018 года в товарищеском матче команды сыграли вничью 1:1.