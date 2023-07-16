Полтора месяца назад Сергей Ребров был назначен главным тренером сборной Украины. Во главе "сине-желтых" коуч уже провел три игры – две победы в отборе на Евро-2024 и ничья с Германией в спарринге.

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В следующий раз команда соберется в начале сентября. Перед этим тренерский штаб Реброва намерен провести селекцию и подыскать новых исполнителей для сборной.

При этом тренер рассматривает вариант с натурализацией Макса Килмэна. Сергей Станиславович прокомментировал интерес к защитнику английского Вулверхэмптона.

Килмен – кандидат в сборную Украины. Но у нас в сборной много достойных кандидатов на позицию центрального защитника. Я не юрист, и не могу оценить, когда у него будет возможность играть за команду. У нас много сильных кандидатов, некоторые уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. О Килмене давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Возможно, в УАФ знают, как этот вопрос двигается,

– признался Ребров.

Кто такой Макс Килмен

26-летний центральный защитник является уроженцем Лондона, но его родители являются украинцами. В каденции Андрея Шевченко Макса рассматривали в качестве усиления, а сам футболист давал предварительное согласие выступать за Украину.

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Впрочем, натурализация Килмена может не состояться. В свое время Макс наиграл 25 встреч за сборную Англии по футзалу. Этот вид спорта также подчиняется ФИФА, поэтому организация уже не позволяла защитнику сменить гражданство в 2021 году.

Напомним, что Макс начинал в любительских лигах Англии, но в 19 лет оказался в Вулверхэмптоне. Последние два сезона Килмен был основным в составе "волков", а всего отыграл 107 матчей за команду, забив один гол.