Брюгге – Манчестер Сити 1:5

Голы: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43, 84 (пен.), Уокер, 53, Палмер, 67

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Брюгге предсказуемо сделал ставку на оборону, рассчитывая дождаться своего шанса. Но в этот раз план не сработал – к тому времени, когда бельгийцы стали создавать моменты, все для них было уже кончено, а на табло горели цифры – 0:4.

При этом, не сказать, что Манчестер Сити демонстрировал какой-то космический футбол. Гости большую часть времени владели мячом, но острейшие атаки манкунианцев прерывались свистком арбитра, который фиксировал офсайды.

Но рано или поздно кто-то должен был избежать офсайдной ловушки, и этим человеком оказался крайний защитник Манчестер Сити, который выскочил из-за спин защитников Брюгге, принял мяч на грудь и пробил мимо Миньоле. Когда же в конце первого тайма Марез заработал, а затем сам же реализовал пенальти, стало понятно, что никакой интриги в этом матче уже не будет.

Брюгге – Манчестер Сити видеообзор