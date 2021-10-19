Брюгге – Манчестер Сіті 1:5

Голи: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43, 84 (пен.), Уокер, 53, Палмер, 67

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Брюгге передбачувано зробив ставку на оборону, розраховуючи дочекатися свого шансу. Але в цей раз план не спрацював – на той час, коли бельгійці стали створювати моменти, все для них було вже скінчено, а на табло горіли цифри – 0:4.

При цьому , не сказати, що Манчестер Сіті демонстрував якийсь космічний футбол. Гості більшу частину часу володіли м'ячем, але найгостріші атаки манкуніанців переривалися свистком арбітра, який фіксував офсайди.

Але рано чи пізно хтось повинен був уникнути офсайдної пастки, і цією людиною виявився крайній захисник Манчестер Сіті, який вискочив з-за спин захисників Брюгге, прийняв м'яч на груди і пробив повз Міньоле. Коли ж в кінці першого тайму Марез заробив, а потім сам же реалізував пенальті, стало зрозуміло, що ніякої інтриги в цьому матчі вже не буде.

Брюгге – Манчестер Сіті відеоогляд матчу з'явиться згодом..