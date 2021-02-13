Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм в рамках 24 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Команды провели матч 13 февраля на поле Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Тоттенхем 3:0

Гол: Родри, 23 (п), Гюндоган, 50, 66

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Манчестер Сити набрал сумасшедшую форму, поэтому отнюдь не планировал терять очки в поединке с Тоттенхэмом. "Горожане" выиграли 15 матчей подряд во всех турнирах, что является рекордом в Англии.

На старте игры испортить статистику хозяевам хотел Гарри Кейн. Нападающий Тоттенхэма неотразимо пробил со штрафного, но "горожан" спасла штанга.

В середине первого тайма Манчестере Сити заработал отличный шанс выйти вперед. Хейбьерг в штрафной сбил Гюндогана – пенальти. Удар с отметки хотел выполнить голкипер Эдерсон, но партнеры остановили его.

В итоге Родри удачно исполнил пенальти, хотя Уго Льорис был близок, чтобы спасти партнеров.

Неудержимый Гюндоган

В конце тайма "горожане" получили двойной шанс отличиться. Гюндоган в штрафной замыкал прострел, но Санчес взял удар на себя. Первым на подборе был Жезус, но мяч после его удара "облизал" перекладину.

После перерыва хозяева удвоили преимущество. Стерлинг прекрасно накрутил защитников Тоттенхэма, после чего отдал на Гюндогана, который вбежал в штрафную. Немецкий хавбек сразу пробил, не оставив шансов Льорису.

Ассист Эдерсона

На 66 минуте счет стал разгромным. Эдерсон таки отличился результативным действием. Голкипер выполнил пас из своей штрафной через все поле. Гюндоган обработал мяч, обыграл Санчеса и переиграл Льориса – 3:0.

Для Гюндогана это уже 11 гол в рамках АПЛ сезона 2020/2021.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основном составе Манчестер Сити и провел весь матч. Благодаря победе Манчестер Сити закрепился на первом месте.

"Горожане" обновили рекорд Англии, выиграв уже 16-й матч подряд.