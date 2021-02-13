Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем у рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Команди провели матч 13 лютого на полі Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Тоттенхем 3:0

Гол: Родрі, 23 (п), Гюндоган, 50, 66

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Манчестер Сіті набрав божевільну форму, тому аж ніяк не планував втрачати очки в поєдинку з Тоттенхемом. "Містяни" виграли 15 матчів поспіль у всіх турнірах, що є рекордом в Англії.

На старті гри зіпсувати статистику господарям хотів Гаррі Кейн. Нападник Тоттенхема чудово пробив зі штрафного, але "містян" врятувала стійка.

У середині першого тайму Манчестере Сіті заробив чудовий шанс вийти вперед. Хойб'єрг у штрафному збив Гюндогана – пенальті. Удар з позначки хотів виконати голкіпер Едерсон, але партнери зупинили його.

У підсумку Родрі вдало виконав пенальті, хоча Уго Льоріс був близький, щоб врятувати партнерів.

Нестримний Гюндоган

Наприкінці тайму "містяни" отримали подвійний шанс відзначитися. Гюндоган у штрафному замикав простріл, але Санчес взяв удар на себе. Першим на підбиранні був Жезус, але м'яч після його удару "облизав" поперечину.

Після перерви господарі подвоїли перевагу. Рахім Стерлінг чудово накрутив оборонців Тоттенхема, після чого віддав на Гюндогана, який вбіг у штрафний. Німецький хавбек відразу пробив, не залишивши шансів Льорісу.

Асист Едерсона

На 66 хвилині рахунок став розгромним. Едерсон таки відзначився результативною дією. Голкіпер виконав пас з власного штрафного через все поле. Гюндоган обробив м'яч, обіграв Санчеса та переграв Льоріса – 3:0.

Для Гюндогана це вже 11 гол у рамках АПЛ сезону-2020/2021.

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов в основному складі Манчестер Сіті та провів весь матч. Завдяки звитязі Манчестер Сіті закріпився на першому місці.

"Містяни" оновили рекорд Англії, вигравши вже 16-й матч поспіль.