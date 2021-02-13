Одним из центральных матчей 24 тура АПЛ стало противостояние Лестера и Ливерпуля в борьбе за третье место. Выиграл Лестер.

Лестер – Ливерпуль 3:1

Голы: Мэддисон, 79, Варди, 81, Барнс, 85 – Салах, 67

Ливерпуль попал в "яму" перед этим матчем. Команда проиграла три из пяти последних матчей. При этом все три – дома. Но на выезде команда выиграла, в том числе у Тоттенхэма и Вест Хэма.

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У "красных" была возможность продолжить гостевую победную серию и в матче против Лестера. Хотя лисы тоже стремились победить. Ведь благодаря этому могли даже подняться на второе место в турнирной таблице.

Борьба в матче была на каждом клочке поля. И моментов команды создали немало. Но в первом тайме вратари не только не ошибались, но и совершали великолепные сейвы. Шмейхель спас после удара Фирмино, а Аллисон спас, когда пробивал Варди. Когда же и голкипер не мог достать мяч, то на спасение Ливерпулю пришла перекладина после удара все того же Варди.

Уже во втором тайме эта же перекладина спасла на этот раз Лестер – пробивал Александер-Арнольд.

Но на 67-й минуте счет у матча все-таки был открыт. Это сделал Салах, пробивший в дальний угол ворот.

Но когда до конца матча оставалось 13 минут, все перевернулось с ног на голову. Лестер сумел не только сравнять счет, но и забить трижды за шесть минут и победить.

Сначала команда заработала право на стандарт. Барнса сбили на линии штрафной. Арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра повтора изменил решение – штрафной. Пробивал Мэддисон. И отправил мяч в дальний угол ворот. Но боковой судья поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Снова пришлось просматривать видеоповтор. После этого гол засчитали.

А через две минуты снова результативную ошибку допустил Аллисон. Тилеманс отдал высокий пас вперед. Аллисон без надобности вышел на перехват за пределы штрафной, хотя там и был Кабак. Защитник Ливерпуля в падении сумел добраться до мяча, но от голкипера отлетел к Варди. Нападающий забивал уже в пустые ворота.

А на 86-й минуте еще одна ошибка в защите привела к тому, что Барнс забил третий гол в ворота Ливерпуля.

Лестер побеждает и временно поднимается на второе место, обойдя Манчестер Юнайтед на одно очко. Хотя МЮ еще не сыграл свой матч.

Ливерпуль после этого поражения остался четвертым. Хотя команда рискует опуститься аж на шестое место.