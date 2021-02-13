В субботу, 13 февраля, Манчестер Сити на своем поле сыграет с Тоттенхэмом в поединке 24 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Манчестер Сити подходит к этому матчу с уникальной серией – 15 побед подряд во всех матчах. До этого такое не удавалось ни одной из английских команд.

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А вот у Тоттенхэма не все так радостно. За пять последних матчей – лишь одна победа. Команда проиграла Ливерпулю, Брайтону и Челси, а также вылетела от Эвертона в Кубке Англии в матче с девятью голами.

Поэтому в матче МанСити – Тоттенхэм в субботу, 13 февраля, который начнется в 19:30, первые могут продолжить свою рекордную победную серию, а "шпоры" – продолжить падение.

Однако стоит отметить, что матч первого круга между этими командами закончился победой Тоттенхэма со счетом 2:0. И всем известно, как команды Жозе Моуриньо могут при необходимости сыграть от обороны, сковав все атакующие потуги соперника.

В букмекерской компании Favbet шанс "горожан" победить оценили коэффициентом 1,35. В Тоттенхэм там верят мало – 8,50 на их победу на "Этихад Стэдиум". Ничья в матче – 5,80.

Однако не стоит забывать, что в составе лондонского клуба выступают Сон Хин Мин и Гарри Кейн. Каждый из игроков уже забил по 13 голов в АПЛ. Например, лучшим нападающим МанСити в чемпионате является полузащитник Илкай Гюндоган, у которого 9 голов. У Рахима Стерлинга 8 точных ударов.

Поэтому можно ожидать и немалое количество голов в этом матче. ТБ 2,5 оценен коэффициентом 1,63. ТМ 2,5 – АД 2,29.