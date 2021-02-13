У суботу, 13 лютого, Манчестер Сіті на власному полі зіграє з Тоттенхемом у поєдинку 24 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Манчестер Сіті підходить до цього матчу з унікальною серією – 15 перемог поспіль у всіх матчах. До цього таке не вдалося жодній з англійських команд.

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А от в Тоттенхема не все так радісно. За п'ять останніх матчів – лише одна перемога. Команда програла Ліверпулю, Брайтону та Челсі, а також вилетіла від Евертона в Кубку Англії у матчі з дев'ятьма голами.

Тож у матчі МанСіті – Тоттенхем у суботу, 13 лютого, яка розпочнеться о 19:30, перші можуть продовжити свою рекордну переможну серію, а "шпори" – продовжити падіння.

Однак варто відзначити, що матч першого кола між цими командами закінчився перемогою Тоттенхема з рахунком 2:0. І всім відомо, як команди Жозе Моуріньо можуть за потреби зіграти від захисту, скувавши всі атакувальні потуги суперника.

У букмекерській компанії Favbet шанс "містян" перемогти оцінили коефіцієнтом 1,35. У Тоттенхем там вірять мало – 8,50 на їх перемогу на "Етіхад стедіум". Нічия у матчі – 5,80.

Однак не варто забувати, що у складі лондонського клубу виступають Сон Хін Мін та Гаррі Кейн. Кожен з гравців вже забив по 13 голів в АПЛ. Для прикладу, найкращим нападником МанСіті в чемпіонаті є півзахисник Ілкай Гюндоган, в якого 9 голів. У Рахіма Стерлінга 8 влучних ударів.

Тож можна очікувати й на чималу кількість голів в цьому матчі. ТБ 2,5 оцінений коефіцієнтом 1,63. ТМ 2,5 – ад 2,29.