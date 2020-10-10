Директор "Манчестер Сити" Омар Берада заявил о желании подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его словам, хотя форвард и продлил контракт, другие клубы получили сигнал, что летом 2021 года он может покинуть столицу Каталонии.

Хотя "Мансити" не делал ни одного предложения по Месси в 2020 году, он имеет на это деньги, заверил Омар Берада. Его цитирует издание Goal.com.

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"Манчестер Сити" сможет подписать Лионеля Месси летом 2021 года, если такая возможность будет,

– подчеркнул директор клуба.

В августе этого года Лионель Месси сенсационно попросил "Барселону" отпустить его. Впоследствии он таки подписал контракт еще на год, но выстроил позади себя огромную очередь претендентов на его подписание.

Фаворитом в этом считают именно "Манчестер Сити". Козырем "горожан" является их главный тренер Пеп Гвардиола, который имеет хорошие отношения с форвардом.

К слову, в последнее время европейские СМИ поговаривают, что и Гвардиола может покинуть свой клуб. Поэтому "МанСити" прилагает все усилия, чтобы удержать тренера.

Коротко о Лионеле Месси: