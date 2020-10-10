"Манчестер Сити" собирается подписать Лионеля Месси
Директор "Манчестер Сити" Омар Берада заявил о желании подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его словам, хотя форвард и продлил контракт, другие клубы получили сигнал, что летом 2021 года он может покинуть столицу Каталонии.
Хотя "Мансити" не делал ни одного предложения по Месси в 2020 году, он имеет на это деньги, заверил Омар Берада. Его цитирует издание Goal.com.
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"Манчестер Сити" сможет подписать Лионеля Месси летом 2021 года, если такая возможность будет,
– подчеркнул директор клуба.
В августе этого года Лионель Месси сенсационно попросил "Барселону" отпустить его. Впоследствии он таки подписал контракт еще на год, но выстроил позади себя огромную очередь претендентов на его подписание.
Фаворитом в этом считают именно "Манчестер Сити". Козырем "горожан" является их главный тренер Пеп Гвардиола, который имеет хорошие отношения с форвардом.
К слову, в последнее время европейские СМИ поговаривают, что и Гвардиола может покинуть свой клуб. Поэтому "МанСити" прилагает все усилия, чтобы удержать тренера.
Коротко о Лионеле Месси:
- Он является воспитанником "Барселоны", в структуре которой находится с 2000 года, когда ему было 13 лет. За все это время он наиграл за первую команду лишь в чемпионате Испании 488 матчей, забив 445 голов.
- В Лиге чемпионов он сыграл 146 матчей, забив 118 голов. За сборную Аргентины – 139 матчей и 71 гол. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов 10 раз был чемпионом Испании и 6 раз получал "Золотой мяч".
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