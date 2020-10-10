Директор "Манчестер Сіті" Омар Берада заявив про бажання підписати нападника "Барселони" Ліонеля Мессі. За його словами, хоча форвард і продовжив контракт, інші клуби отримали сигнал, що влітку 2021 року він може покинути столицю Каталонії.

Хоча "МанСіті" не робив жодної пропозиції по Мессі у 2020 році, він має на це гроші, запевнив Омар Берада. Його цитує видання Goal.com.

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"Манчестер Сіті" зможе підписати Ліонеля Мессі влітку 2021 року, якщо така можливість буде,

– наголосив директор клубу.

У серпні цього року Ліонель Мессі сенсаційно попросив "Барселону" відпустити його. Згодом він таки підписав контракт ще на рік, вле вистроїв позаду себе величезну чергу претендентів на його підписання.

Фаворитом у цьому вважають саме "Манчестер Сіті". Козирем "містян" є їхній головний тренер Пеп Гвардіола, який має хороші відносини з форвардом.

До слова, останнім часом європейські ЗМІ подейкують, що й Гвардіола може покинути свій клуб. Тож "МанСіті" докладає всіх зусиль, аби втримати тренера.

Коротко про Ліонеля Мессі: