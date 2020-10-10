"Манчестер Сіті" збирається підписати Ліонеля Мессі
Директор "Манчестер Сіті" Омар Берада заявив про бажання підписати нападника "Барселони" Ліонеля Мессі. За його словами, хоча форвард і продовжив контракт, інші клуби отримали сигнал, що влітку 2021 року він може покинути столицю Каталонії.
Хоча "МанСіті" не робив жодної пропозиції по Мессі у 2020 році, він має на це гроші, запевнив Омар Берада. Його цитує видання Goal.com.
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"Манчестер Сіті" зможе підписати Ліонеля Мессі влітку 2021 року, якщо така можливість буде,
– наголосив директор клубу.
У серпні цього року Ліонель Мессі сенсаційно попросив "Барселону" відпустити його. Згодом він таки підписав контракт ще на рік, вле вистроїв позаду себе величезну чергу претендентів на його підписання.
Фаворитом у цьому вважають саме "Манчестер Сіті". Козирем "містян" є їхній головний тренер Пеп Гвардіола, який має хороші відносини з форвардом.
До слова, останнім часом європейські ЗМІ подейкують, що й Гвардіола може покинути свій клуб. Тож "МанСіті" докладає всіх зусиль, аби втримати тренера.
Коротко про Ліонеля Мессі:
- Він є вихованцем "Барселони", у структурі якої перебуває з 2000 року, коли йому було 13 років. За весь цей час він награв за першу команду лише в чемпіонаті Іспанії 488 матчів, забивши 445 голів.
- У Лізі чемпіонів він зіграв 146 матчів, забивши 118 голів. За збірну Аргентини – 139 матчів і 71 гол. Він 4 рази вигравав Лігу чемпіонів, 10 разів був чемпіоном Іспанії і 6 разів отримував "Золотий м'яч".