Бенефис Бернарду Силвы: второй гол португальца в ворота "королевского клуба" – видео
Манчестер Сити воспользовался растерянностью игроков Реала и удвоил преимущество. Дубль в полуфинальном матче оформил португальский хавбек "горожан" Бернарду Силва.
Манчестер Сити уничтожил мадридский Реал во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Анчелотти оказалась неготова к мощной игре "горожан", пишет 24 Канал.
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Атакующее звено МанСити буквально разрывало защиту "сливочных". На 23-й минуте поединка первый гол в сетку ворот Куртуа отправил Бернарду Силву. А на 37-й минуте португалец оформил дубль.
После возни в штрафной "королевского клуба" мяч попал к Бернарду Силве, который оказался расторопнее всех и удвоил преимущество хозяев поле.
Видео второго гола Бернарду Силвы
Благодаря этому голу общий счет поединка стал 3:1 в пользу команды Гвардиолы. Манчестер Сити одной ногой в финале Лиги чемпионов.