Куртуа оказался бессилен: Бернарду Силва "расстрелял" голкипера Реала в матче ЛЧ – видео гола

Португальский хавбек "горожан" открыл счет во втором полуфинальном матче ЛЧ Манчестер Сити – Реал. Команда Гвардиолы значительно улучшила шансы на выход в финал.

Подопечные Пепа Гвардиолы с первых минут встречи захватили инициативу и устроили настоящий штурм ворот Тибо Куртуа. Забитый гол оставался вопросом времени, пишет 24 Канал.

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Тотальное преимущество "горожан" принесло результат на 23-й минуте встречи. Португальский хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва получил разрезной пас от Кевина Де Брюйне и хладнокровно расстрелял ворота Тибо Куртуа. Голкипер "сливочных" был бессилен спасти свою команду.

Видео гола Бернарду Силвы

Этот гол стал вторым для Бернарду Силвы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Результативным ударом 28-летний португалец отличился в четвертьфинале с Баварией (3:0).

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионом стал итальянский Интер, который в ответном матче минимально переиграл Милан со счетом 1:0.