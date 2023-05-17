Підопічні Пепа Гвардіоли з перших хвилин зустрічі захопили ініціативу та влаштували справжній штурм воріт Тібо Куртуа. Забитий гол лишався питанням часу, пише 24 Канал.

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Тотальна перевага "містян" принесла результат на 23-й хвилині зустрічі. Португальський хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва отримав розрізний пас від Кевіна Де Брюйне та холоднокровно розстріляв ворота Тібо Куртуа. Голкіпер "вершкових" був безсилий врятувати свою команду.

Відео голу Бернарду Сілви

Зазначимо, що цей гол став другим для Бернарду Сілви в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Результативним ударом 28-річний португалець відзначився у чвертьфіналі з Баварією (3:0).

Нагадаємо, що першим фіналістом Ліги чемпіоном став італійський Інтер, який у матчі-відповіді мінімально переграв Мілан з рахунком 1:0.