Манчестер Сити – Реал: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Манчестер Сити и Реал проведут ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 17 мая. В этом матче определится кто выйдет в финал. Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Реал доступна на сайте 24 канала.

Манчестер Сити и Реал сыграют ответный матч в Англии. Первый матч в Испании не определил победителя – ничья 1:1.

Достойно внимания Голевая феерия или осторожное сражение: чего ожидать от МанСити и Реала в полуфинале Лиги чемпионов

Теперь команды ждет очередная серия противостояния. Учитывая, что ничейный результат не дает преимущества ни одной из команд (а правило выездного гола уже давно отменили), только победа в основное время может гарантировать команде выход в финал Лиги чемпионов. В случае ничьи, оба клуба будет ожидать дополнительное время. Если и тогда победителя не выявят, команды будут пробивать послематчевые пенальти.

Именно Реал является победителем Лиги чемпионов. И в прошлом сезоне в полуфинале "сливочные" прошли именно Манчестер Сити. Но тогда первая игра состоялась в Англии и завершилась победой "горожан" со счетом 4:3. В Мадриде в ответном матче гости побеждали до последней минуты встречи. Но меньше, чем через две минуты Родриго оформил дубль и перевел игру в овертайм, где и победил Реал.

В Украине показ матча Манчестер Сити – Реал доступен на платформе Megogo и Volia TV.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча МанСити – Реал. Игра начнется в 22:00.

Манчестер Сити – Реал онлайн