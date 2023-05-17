Манчестер Сіті та Реал зіграють матч-відповідь в Англії. Перший матч в Іспанії не визначив переможця – нічия 1:1.

Варте уваги Гольова феєрія чи обережний бій: чого очікувати від МанСіті та Реалу в півфіналі Ліги чемпіонів

Тепер на команди очікувати чергова серія протистояння. Зважаючи, що нічийний результат не дає переваги жодній з команд (а правило виїздного голу вже давно скасували), то лише перемога в основний час може гарантувати команді вихід у фінал Ліги чемпіонів. У випадку нічиї, на обидва клуби очікуватиме додатковий час. Якщо і тоді переможця не виявлять, то команди пробиватимуть післяматчеві пенальті.

Саме Реал є чинним переможцем Ліги чемпіонів. І в минулому сезоні у півфіналі "вершкові" пройшли саме Манчестер Сіті. Але тоді перша гра відбулася в Англії та закінчилася перемогою "містян" з рахунком 4:3. В Мадриді у матчі відповіді гості перемагали до останньої хвилини зустрічі. Але менше, аніж за дві хвилини Родріго оформив дубль та перевів гру в овертайм, де і переміг Реал.

В Україні показ матчу Манчестер Сіті – Реал доступний на платформі Megogo та Volia TV.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу МанСіті – Реал. Гра розпочнеться о 22:00.

Манчестер Сіті – Реал онлайн