Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок, который состоится 7-го августа, можно посмотреть в Украине по телевидению и онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Реал".

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Начало трансляции матча "Манчестер Сити" – "Реал" в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Реал" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Манчестер Сити" – "Реал" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут просмотреть и владельцев договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля ТВ" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Перед игрой

Первая встреча команд состоялась еще в феврале в карантин. "Манчсетер Сити" сумел одержать победу на поле "Реала", проигрывая со счетом 1:0.

"Горожане" в итоге вырвали победу 2:1. Теперь "Реалу" нужно забивать минимум дважды, чтобы не вылететь на стадии 1/8 финала.

Зато "Манчестер Сити", кроме ничьей и победы, устроит даже минимальное поражение.