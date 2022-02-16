Манчестер Сити разгромил Спортинг в Лиге чемпионов, забив пять голов: видео

Первым матчем плей-офф Лиги чемпионов стала игра в Лиссабоне 15 февраля, в которой Спортинг принимал Манчестер Сити. Игра окончилась разгромом хозяев поля.

Спортинг – Манчестер Сити 0:5

Голы: Марез, 7, Бернарду Силва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлинг, 58

Манчестер Сити вышел из первого места в группе, где среди соперников были ПСЖ, РБ Лейпциг и Брюгге. Спортинг занял второе место в группе с Аяксом, Боруссией (Дортмундом) и Бешикташем.

В составе МанСити выступают сразу три португальца – Рубен Диаш, Жоау Канселу и Бернарду Силва. Вместе с бразильским вратарем Эдерсоном они в разное время выступали за Бенфику – главного конкурента Спортинга в Португалии.

Спортинг и МанСити в 2012 году играли в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда по сумме двух матчей прошел португальский клуб. Следующим соперником Спортинга тогда стал харьковский Металлист.

На левом фланге обороны "горожан" вышел номинально центральный защитник Джон Стоунс. Украинец Александр Зинченко, который играет на этой позиции в клубе, остался в запасе.

Первый матч в этом сезоне Лиги чемпионов Спортинг провел дома, проиграв Аяксу 1:5.

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Уже на седьмой минуте арбитр вынужден был использовать VAR, когда Марез отправил мяч в ворота. Все из-за возможного офсайда де Брюйне. Во время атаки Фоден пробил по воротам, но вратарь отбил. Мяч почти на линии поля подхватил де Брюйне. Он сбросил его под удар Марезу и алжирец уже забивал в пустые ворота.

Около минут арбитры VAR просматривали этот эпизод и не зафиксировали там офсайда. Так что гол был засчитан.

Видео гола Мареза

А на 17-й минуте счет на табло уже был 0:2. После подачи с углового Бернардо Силва был первым на подборе и решил пробить в прикосновение. Мяч влетел над руками голкипера, отбившись от перекладины.

Видео первого гола Силвы

Третий гол в матче, который был забит на 32-й минуте, показал, насколько высший уровень у игроков МанСити на фоне соперника. Марез в углу штрафного сумел удержать мяч. А потом прострелил. Мяч пролетел мимо трех игроков Спортинга точно к Фодену. И уже Фил, в окружении двух соперников, с близкого расстояния просто пробил в свободный угол ворот.

Видео гола Фодена

На перерыв команды ушли при счете 0:4. Дубль оформил Силва. Канселу сделал заброс на Стерлинга, который избежал офсайда. А уже в штрафной он сбросил под удар Силве, который пробил по воротам. Правда, в этом эпизоде ему помог рикошет от защитника. Здесь стоит отметить, что вокруг двух игроков МанСити было сразу пять соперников, но помешать пробить по воротам они не смогли.

Видео второго гола Силвы

Спортинг же за весь первый тайм только раз пробил по воротам соперника. Хотя это, скорее, был отчаянный удар, когда на 38-й минуте Гонсалвеш Педру решил пробить издалека. Но мяч пролетел выше ворот.

Во втором тайме "избиение" Спортинга продолжилось. Правда, гол, который забил Силва на 50-й минуте головой, пробив в угол ворот под рукой голкипера, не засчитали. На этот раз VAR уже был на стороне португальской команды.

Но на 58-й минуте пятый гол влетел в ворота Спортинга. Гости запрессинговали игроков португальской команды на их половине поля, мяч попал к Стерлингу, который после смещения поближе к центру, решил пробить. Мяч залетел в верхний дальний угол ворот.

Благодаря этому голу Стерлинг вышел на десятое место в списке голеадоров "горожан".

Видео гола Стерлинга

Уже после этого на поле вышел Зинченко. Он сменил Стоунса и отправился на привычный левый фланг обороны. И через несколько минут украинец даже пробил по воротам, заработав угловой. А потом против него сфолил Матеуш, заработав желтую карточку. Следовательно, он не сыграет в следующем матче из-за дисквалификации.

К концу матча МанСити было ближе к тому, чтобы забить еще один гол в ворота соперника, чем Спортинг. Ведь за всю игру хозяева поля так и не смогли хотя бы один раз пробить в створ ворот Эдерсона.

9 марта команды сыграют ответный матч в Манчестере. Вряд ли у Спортинга будет шанс там одержать победу с таким счетом, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.