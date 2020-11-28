"Манчестер Сити" разгромил в домашнем матче "Бернли". В ворота гостей влетело сразу пять голов, а Рияд Марез оформил хет-трик.

Манчестер Сити – Бернли 5:0

Голы: Марез, 6, 22, 69, Мэнди, 41, Торрес, 66

Громить соперника "Манчестер Сити" начал уже с самого начала. Уже на шестой минуте Марез открыл счет в матче после паса Де Брюйне.

К концу игры Марез оформил хет-трик. На 22 минуте он забил после того, как Уокер вбросил аут. Мяч долетел в штрафной до Мареза, который обыграл двух соперников и пробил. А третий гол алжирца случился уже во втором тайме, когда Фоден навесил, и никем не прикрытый игрок головой отправил мяч в ворота.

Еще в первом тайме в ворота "Бернли" забил Бенжамен Мэнди. Он вышел на позиции левого защитника, на которой в клубе играет Александр Зинченко. Но на этот раз украинец не попал даже в заявку на игру.

Отличился в этом матче и Ферран Торрес. Для него это первый гол в АПЛ, хотя с момента перехода в "Манчестер Сити" летом 2020 года он забил уже четыре гола. И первый из них именно в ворота "Бернли". Но это было в матче Кубка футбольной лиги. Еще три гола – в матчах Лиги чемпионов. Именно Торрес забил один из четырех голов в матче Испания – Украина в ворота нашей сборной. Он также оформил хет-трик в ворота сборной Германии, когда испанцы разгромили соперников 6:0.

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После этих голов было еще одно, немного курьезное, взятие ворот. Его автором стал вратарь "Бернли" Пикок-Фаррелл. Он сначала словил мяч после прострела с фланга. Игрок "МанСити" перелетел через него и оказался в сетке ворот. Но после этого голкипер отпустил из рук мяч, и коленом подвел его в ворота. Однако гол не засчитали, так как зафиксировали офсайд.