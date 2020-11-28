Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал жертвой атаки хакеров. У клуба требуют заплатить выкуп, чтобы их конфиденциальная информация не была опубликована. Но если они это сделают, их ожидает штраф в размере 20 миллионов долларов.

О штрафе для "Манчестер Юнайтед", если руководство клуба решит заплатить выкуп хакерам, сообщает Daily Mail.

Штраф на "Манчестер Юнайтед" наложат власти США, несмотря на то, что команда – британская. Но дело в том, что акции МЮ котируются на Нью-Йорской фондовой бирже.Поэтому их деятельность подпадает и под американское законодательство.

В США недавно вышел новый закон, запрещающий платить выкуп киберпреступникам. Штраф для "Манчестер Юнайтед", если они таки осмелятся заплатить, составит 20 миллионов долларов.

Еще один штраф МЮ может ожидать уже от британского Управления по вопросам информации. Это произойдет в том случае, если будет доказано, что в клубе допустили нарушение защиты данных клиентов. На этот раз размер штрафа составит 18 миллионов фунтов.

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Для примера, похожие штрафы недавно получила авиакомпания British Airways и сеть отелей Marriott International. Первые заплатили 20 миллионов фунтов, а вторым нарушение обошлось в 18,4 миллиона фунтов.

Ситуация с кибератакой на "Манчестер Юнайтед"