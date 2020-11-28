"Манчестер Сіті" розгромив в домашньому матчі "Бернлі". У ворота гостей влетіло одразу п'ять голів, а Ріяд Марез оформив хет-трик.

Манчестер Сіті – Бернлі 5:0

Голи: Марез, 6, 22, 69, Менді, 41, Торрес, 66

Громити суперника "Манчестер Сіті" розпочав вже з самого початку. Вже на шостій хвилині Марез відкрив рахунок у матчі після пасу де Брюйне.

До кінця гри Марез оформив хет-трик. На 22 хвилині він забив після того, як Вокер вкинув аут. М'яч долетів у штрафному до Мареза, який обіграв двох суперників та пробив. А третій гол алжирця стався вже у другому таймі, коли Фоден навісив, і ніким не прикритий гравець головою відправив м'яч у ворота.

Ще у першому таймі у ворота "Бернлі" забив Бенжамен Менді. Він вийшов на позиції лівого захисника, на якій у клубі грає Олександр Зінченко. Та цього разу українець не потрапив навіть у заявку на гру.

Відзначився у цьому матчі й Ферран Торрес. Для нього це перший гол в АПЛ, хоча з моменту переходу в "МанСіті" влітку 2020 року він забив вже чотири голи. І перший з них саме у ворота "Бернлі". Але це було у матчі Кубка футбольної ліги. Ще три голи – у матчах Ліги чемпіонів. Саме Торрес забив один з чотирьох голів у матчі Іспанія – Україна у ворота нашої збірної. Він також оформив хет-трик у ворота збірної Німеччини, коли іспанці розгромили суперників 6:0.

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Після цих голів було ще одне дещо курйозне взяття воріт. Його автором став воротар "Бернлі" Пікок-Фаррелл. Він спочатку впіймав м'яч після прострілу з флангу. Гравець "МанСіті" перелетів через нього та опинився в сітці воріт. І після цього голкіпер відпустив з рук м'яч, та коліном підбив його у ворота. Однак гол не зарахували, адже зафіксували офсайд.