Поздравления из Манчестера
Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды сборной Украины против Северной Македонии. Полузащитник "сине-желтых" провел все 90 минут и помог команде одержать первую победу на чемпионате Европы-2020.
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Забить Александру не удалось, но с задачей развивать атаки справился на отлично. Манчестер Сити отметил игру украинца и поздравил футболиста с победой.
Долг зовет. Сегодня днем Украина одержала победу над Северной Македонией,
– говорится в посте.
- Украинская сборная благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука одолела Северную Македонию. Во втором тайме при счете 2:1 команда Андрея Шевченко могла увеличить преимущество после пенальти. Руслан Малиновский взялся выполнять 11-метровый удар, но победителем из этой дуэли вышел голкипер соперника.
- Отметим, что украинский вратарь Георгий Бущан тоже парировал пенальти от Алиоски.