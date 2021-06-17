Поздравления из Манчестера

Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды сборной Украины против Северной Македонии. Полузащитник "сине-желтых" провел все 90 минут и помог команде одержать первую победу на чемпионате Европы-2020.

Больше о поединке Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео

Забить Александру не удалось, но с задачей развивать атаки справился на отлично. Манчестер Сити отметил игру украинца и поздравил футболиста с победой.

Долг зовет. Сегодня днем Украина одержала победу над Северной Македонией,

– говорится в посте.