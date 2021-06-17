Привітання з Манчестера

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди збірної України проти Північної Македонії. Півзахисник "синьо-жовтих" провів усі 90 хвилин та допоміг команді здобути першу перемогу на чемпіонаті Європи-2020.

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Забити Олександру не вдалось, але із завданням розвивати атаки впорався на відмінно. Манчестер Сіті відзначив гру українця та привітав футболіста з перемогою.

Обов'язок кличе. Сьогодні вдень Україна здобула перемогу над Північною Македонією,

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