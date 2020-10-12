Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг клубов из топ-5 лиг, которые потратили больше всего на формирование текущего состава. Согласно данным центра, больше всего на формирование действующего состава потратил английский "Манчестер Сити".

Команда, в которой выступает украинец Александр Зинченко, потратила на формирование состава более 1 миллиарда евро. Об этом сообщает CIES Football Observatory.

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Больше всего представителей в топ-15 имеет Англия – семь. По три представителя имеют Испания и Италия. Германия и Франция – по одному.

Что интересно, действующий чемпион Лиги чемпионов "Бавария" замыкает топ-15 рейтинга.

Топ-15 рейтинга

"Манчестер Сити" (Англия) – 1,036 миллиарда евро;

ПСЖ (Франция) – 888 миллионов евро;

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – 844 миллиона евро;

"Барселона" (Испания) – 826 миллионов евро;

"Челси" (Англия) – 763 миллиона евро;

"Реал" (Испания) – 708 миллионов евро;

"Ливерпуль" (Англия) – 666 миллионов евро;

"Ювентус" (Италия) – 594 миллиона евро;

"Арсенал" (Англия) – 590 миллионов евро;

"Эвертон" (Англия) – 504 миллиона евро;

"Атлетико" (Испания) – 483 миллиона евро;

"Тоттенхэм" (Англия) – 479 миллионов евро;

"Наполи" (Италия) – 467 миллионов евро;

"Интер" (Италия) – 439 миллионов евро;

"Бавария" (Германия) – 408 миллионов евро

Отметим, что в рейтинг попали соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов.

В частности, "Барселона" и "Ювентус", с которым сыграет "Динамо", в рейтинге занимают четвёртое и 8 место соответственно.

Зато в рейтинг попали все три соперника "Шахтера": "Реал" (6-й), "Интер" (14-й) и "Боруссия" Менхенгладбах (38-я).