"Манчестер Сити" потратил более миллиарда евро на формирование состава: рейтинг
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг клубов из топ-5 лиг, которые потратили больше всего на формирование текущего состава. Согласно данным центра, больше всего на формирование действующего состава потратил английский "Манчестер Сити".
Команда, в которой выступает украинец Александр Зинченко, потратила на формирование состава более 1 миллиарда евро. Об этом сообщает CIES Football Observatory.
Примечательно "Манчестер Сити" собирается подписать Лионеля Месси
Больше всего представителей в топ-15 имеет Англия – семь. По три представителя имеют Испания и Италия. Германия и Франция – по одному.
Что интересно, действующий чемпион Лиги чемпионов "Бавария" замыкает топ-15 рейтинга.
Топ-15 рейтинга
- "Манчестер Сити" (Англия) – 1,036 миллиарда евро;
- ПСЖ (Франция) – 888 миллионов евро;
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 844 миллиона евро;
- "Барселона" (Испания) – 826 миллионов евро;
- "Челси" (Англия) – 763 миллиона евро;
- "Реал" (Испания) – 708 миллионов евро;
- "Ливерпуль" (Англия) – 666 миллионов евро;
- "Ювентус" (Италия) – 594 миллиона евро;
- "Арсенал" (Англия) – 590 миллионов евро;
- "Эвертон" (Англия) – 504 миллиона евро;
- "Атлетико" (Испания) – 483 миллиона евро;
- "Тоттенхэм" (Англия) – 479 миллионов евро;
- "Наполи" (Италия) – 467 миллионов евро;
- "Интер" (Италия) – 439 миллионов евро;
- "Бавария" (Германия) – 408 миллионов евро
Отметим, что в рейтинг попали соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов.
В частности, "Барселона" и "Ювентус", с которым сыграет "Динамо", в рейтинге занимают четвёртое и 8 место соответственно.
Зато в рейтинг попали все три соперника "Шахтера": "Реал" (6-й), "Интер" (14-й) и "Боруссия" Менхенгладбах (38-я).