Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) представив свій рейтинг клубів з топ-5 ліг, які витратили найбільше на формування поточного складу. Згідно з даними центру, найбільше на формування чинного складу витратив англійський "Манчестер Сіті".

Команда, в якій виступає українець Олександр Зінченко, витратила на формування складу понад 1 мільярд євро. Про це повідомляє CIES Football Observatory.

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Найбільше представників у топ-15 має Англія – сім. По три представники мають Іспанія та Італія. Німеччина і Франція – по одному.

Що цікаво, чинний чемпіон Ліги чемпіонів "Баварія" замикає топ-15 рейтингу.

Топ-15 рейтингу

"Манчестер Сіті" (Англія) – 1,036 мільярда євро; ПСЖ (Франція) – 888 мільйонів євро; "Манчестер Юнайтед" (Англія) – 844 мільйони євро; "Барселона" (Іспанія) – 826 мільйонів євро; "Челсі" (Англія) – 763 мільйони євро; "Реал" (Іспанія) – 708 мільйонів євро; "Ліверпуль" (Англія) – 666 мільйонів євро; "Ювентус" (Італія) – 594 мільйони євро; "Арсенал" (Англія) – 590 мільйонів євро; "Евертон" (Англія) – 504 мільйони євро; "Атлетіко" (Іспанія) – 483 мільйони євро; "Тоттенхем" (Англія) – 479 мільйонів євро; "Наполі" (Італія) – 467 мільйонів ​​євро; "Інтер" (Італія) – 439 мільйонів євро; "Баварія" (Німеччина) – 408 мільйонів євро

Зазначимо, що до рейтингу потрапили суперники "Динамо" і "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

Зокрема, "Барселона" та "Ювентус", з яким зіграє "Динамо", у рейтингу посідають 4-у та 8 сходинку відповідно.

Натомість до рейтингу потрапили всі три суперники "Шахтаря": "Реал" (6-й), "Інтер" (14-й) і "Боруссія" Менхенгладбах (38-а).