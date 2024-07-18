Забивал за сборную Бразилии: Манчестер Сити подписал звездного партнера Довбика и Цыганкова

Команда Пепа Гвардиолы оформила первый трансфер летом 2024 года. Манчестер Сити выдернул из Жироны игрока сборной Бразилии.

В прошлом сезоне Жирона выдала невероятный результат. Команда Артема Довбыка и Виктора Цыганкова заняла третье место в Ла Лиге и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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Первое подписание МанСити

Одним из лидеров команды был бразилец Савио. К его персоне летом было приковано немало интереса со стороны топ-клубов. Впрочем хавбек решил остаться в структуре City Football Group и пойти на повышение.

Манчестер Сити объявил о подписании контракта с Савио. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. 20-летний бразилец принадлежал Труа, который также входит в City Football Group. Transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 25 миллионов евро.

Что известно о Савио

Савио является воспитанником Атлетико Минейро, с которым становился чемпионом Бразилии. В июле 2022-го футболиста приобрел Труа за 6,5 миллиона евро, однако за эту команду хавбек так и не сыграл ни матча.

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Сезон 2022-2023 Савио провел в ПСВ в аренде и стал обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. В прошлой же кампании футболист зажег в Жироне, записав на свой счет 11 голов и 10 ассистов в 41-м матче.

Также в прошлом году Савио дебютировал за сборную Бразилии. Сейчас на его счету один гол и один ассист в семи матчах. Вместе с "селесао" игрок ездил на Копа Америка-2024, где команда вылетела в 1/4 финала.