Сообщают, что 23-летний норвежец хочет присоединиться к мадридскому Реалу. Игрок рассматривает вариант с переходом в сильнейший клуб мира.
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Почему Холанд выбрал "сливочных"
Нападающий "горожан" после окончания своего контракта с Сити, который заканчивается летом 2027 года, решил перебраться в Мадрид на правах свободного агента. Эрлинг увлекается идеей играть вместе с такими футболистами как Беллингем, Винисиус и Мбаппе.
Отмечают, что это решение покинуть Манчестер Сити Холанд принял после того, как узнал, что главный тренер Пеп Гвардиола может покинуть "горожан" в 2025 году. Испанский специалист вероятно возглавит сборную Испании.
В прошлом сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 45 матчах за Сити во всех турнирах. Нападающий забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.
В Лиге чемпионов норвежец вместе с командой уступил в 1/4 финала мадридскому Реалу. Тогда украинец Андрей Лунин выдал хороший матч и отразил 2 пенальти в серии пенальти, что помогло "сливочным" пройти дальше.