Минулого сезону Жирона видала неймовірний результат. Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова посіла третє місце в Ла Лізі та вперше в історії кваліфікувалась у Лігу чемпіонів.

До теми "Галактікос" по-новому: форвард Сіті висловив бажання перейти в Реал

Перше підписання МанСіті

Одним із лідерів команди був бразилець Савіо. До його персони влітку було прикуто чимало інтересу з боку топ-клубів. Втім хавбек вирішив залишитись в структурі City Football Group та піти на підвищення.

Манчестер Сіті оголосив про підписання контракту із Савіо. Угода розрахована до літа 2029 року. 20-річний бразилець належав Труа, який також входить до City Football Group. Transfermarkt оцінює трансфер футболіста у 25 мільйонів євро.

Що відомо про Савіо

Савіо є вихованцем Атлетіко Мінейро, з яким ставав чемпіоном Бразилії. У липні 2022-го футболіста придбав Труа за 6,5 мільйона євро, проте за цю команду хавбек так і не зіграв ані матчу.

Читайте також Топ-клуби в черзі: Манчестер Сіті та Інтер хочуть влітку придбати воротаря збірної України

Сезон 2022-2023 Савіо провів у ПСВ в оренді та став володарем Кубка та Суперкубка Нідерландів. Минулої ж кампанії футболіст запалив у Жироні, записавши на свій рахунок 11 голів та 10 асистів у 41-му матчі.

Також минулого року Савіо дебютував за збірну Бразилії. Наразі на його рахунку один гол та один асисти у семи матчах. Разом із "селесао" гравець їздив на Копа Америка-2024, де команда вилетіла в 1/4 фіналу.