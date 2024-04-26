Действующие чемпионы АПЛ на выезде разгромно переиграли команду Роберто Де Дзерби со счетом 4:0. Дубль в составе "горожан" оформил Фил Фоден, еще по одному мячу забили Кевин Де Брюйне и Хулиан Альварес.

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Солидное достижение

Этот результат стал историческим для английских клубов. Манчестер Сити побил рекорд XXI века по самой длинной серии без поражений среди клубов АПЛ.

Сейчас беспроигрышная серия "горожан" в основное время достигает 30 поединков. Перед этим подопечные Гвардиолы вылетели из Лиги чемпионов от Реала, однако это произошло в серии пенальти после двух ничейных матчей, поэтому на рекорд это не повлияло.

В последний раз Манчестер Сити уступил в начале декабря. Тогда "горожане" потерпели минимальное поражение 0:1 от Астон Виллы. С тех пор команда Гвардиолы одержала 24 победы и 6 поединков завершила вничью.

Смотрите видеообзор матча Брайтон – Манчестер Сити

Отметим, что в истории английского элитного дивизиона подобные серии имели только два клуба: Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед, однако это было в прошлом веке.

"Красные дьяволы" во главе с Алексом Фергюсоном не проигрывали 34 поединка в сезоне-1993/1994 и 33 матча в легендарной кампании-1998/1999, когда завоевали требл. Абсолютным же рекордсменом среди английских клубов остаются "лесники". Они 40 поединков не знали горечи поражений в 1978 году.

Интересно. Действующую самую длинную серию без поражений во всех турнирах среди европейских клубов топ-чемпионатов имеет леверкузенский Байер. Команда Хаби Алонсо не уступает в 45 матчах подряд. Это исторический абсолютный рекорд для топ-5 чемпионатов Европы.

Свою серию Манчестер Сити может продолжить уже 27 апреля. Подопечные Гвардиолы на выезде будут встречаться с Вест Хэмом. Стартовый свисток прозвучит в 14:30. Сейчас "горожане" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ и уступают одно очко Арсеналу, однако у команды Гвардиолы есть матч в запасе.