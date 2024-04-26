Чинні чемпіони АПЛ на виїзді розгромно переграли команду Роберто Де Дзербі з рахунком 4:0. Дубль у складі "містян" оформив Філ Фоден, ще по одному м'ячу забили Кевін Де Брюйне та Хуліан Альварес.

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Солідне досягнення

Цей результат став історичним для англійських клубів. Манчестер Сіті побив рекорд XXI століття за найдовшою серією без поразок серед клубів АПЛ.

Наразі безпрограшна серія "містян" в основний час сягає 30 поєдинків. Перед цим підопічні Гвардіоли вилетіли з Ліги чемпіонів від Реала, проте це сталося в серії пенальті після двох нічийних матчів, тому на рекорд це не вплинуло.

Востаннє Манчестер Сіті поступився на початку грудня. Тоді "містяни" зазнали мінімальної поразки 0:1 від Астон Вілли. З того часу команда Гвардіоли здобула 24 перемоги та 6 поєдинків завершила внічию.

Дивіться відеоогляд матчу Брайтон – Манчестер Сіті

Зазначимо, що в історії англійського елітного дивізіону подібні серії мали лише два клуби: Ноттінгем Форест та Манчестер Юнайтед, проте це було в минулому столітті.

"Червоні дияволи" на чолі з Алексом Фергюсоном не програвали 34 поєдинки в сезоні-1993/1994 та 33 матчі в легендарній кампанії-1998/1999, коли здобули требл. Абсолютним же рекордсменом серед англійських клубів залишаються "лісники". Вони 40 поєдинків не знали гіркоти поразок у 1978 році.

Цікаво. Чинну найдовшу серію без поразок у всіх турнірах серед європейських клубів топчемпіонатів наразі має леверкузенський Баєр. Команда Хабі Алонсо не поступається у 45 матчах поспіль. Це історичний абсолютний рекорд для топ-5 чемпіонатів Європи.

Свою серію Манчестер Сіті може продовжити вже 27 квітня. Підопічні Гвардіоли на виїзді зустрічатимуться з Вест Хемом. Стартовий свисток пролунає о 14:30. Наразі "містяни" посідають друге місце в турнірній таблиці АПЛ та поступаються одним очком Арсеналу, проте в команди Гвардіоли є матч у запасі.