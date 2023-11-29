Не помог даже ассист вратаря: Манчестер Сити выдал крутой камбэк в Лиге чемпионов – видео

Команда Пепа Гвардиолы была близка к потере первого места в группе. Впрочем, манкунианцев спас Фил Фоден, который записал на свой счет гол и две результативные передачи.

Манчестер Сити – Лейпциг 3:2

Голы: Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33.

В Лиге чемпионов 2023-2024 состоялись первые матчи 5-го тура групповой стадии. Одной из самых драматических игр дня вышла битва Манчестер Сити и Лейпцига, пишет 24 канал.

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Яркий старт Лейпцига

Оба клуба еще в прошлом туре гарантировали себе путевку в плей-офф. В очной же встрече соперники решали судьбу первого места и, как следствие, потенциально более удачного жребия в 1/8 финала.

Манчестер Сити выиграл первую очную игру со счетом 3:1 и имел трехочковый гандикап. Впрочем, "быки" сумели удивить и вышли вперед в первом тайме. Ассистом отличился даже кипер гостей Бласвик.

После его заброса Апенда вырвался один на один с Ортегой и открыл счет. А ближе к перерыву бельгиец удвоил счет после забега из центра поля.

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Второй тайм за Сити

Еще один гол выводил Лейпциг на первое место, но после перерыва Сити взялся за голову и создал камбек. Сократил расстояние в счете Голанд после выхода один на один.

А на 70-й минуте паритет восстановил Фоден с паса экс-игрока Лейпцига Гвардиола. Развязка произошла на исходе игры. Лейпциг забил третий мяч, но он был упразднен из-за офсайда Карвальо.

За три минуты до конца победный гол провел вышедший на замену Альварес и расстрелял ворота Блазвика с близкого расстояния. Таким образом, МанСити гарантировал себе первое место в группе и продолжает уходить без потерь в этой ЛЧ.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Лейпциг