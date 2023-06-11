Манчестер Сити – лишь второй английский клуб, сумевший оформить требл

Английский Манчестер Сити стал победителем Лиги чемпионов 2023 года. И сумел оформить чемпионский требл.

Требл в футболе – когда один клуб за сезон становится чемпионом страны и выигрывает кубок, а также добавляет к этому и международный трофей. В случае европейских клубов – это победа в Лиге чемпионов.

В 2023 году требл оформил английский Манчестер Сити. "Горожане" в конце сезона сумели обойти Арсенал в борьбе за победу в АПЛ, в финале Кубка Англии одолели Манчестер Сити. А 10 июня выиграли и Лигу чемпионов, обыграв Интер. Для команды это первая победа в этом турнире.

Как это было Третий триумф Гвардиолы: Манчестер Сити обыграл Интер в финале Лиги чемпионов – видео гола

Несмотря на то, что английские клубы в общей сложности 15 раз выигрывали Лигу чемпионов, но МанСити – только вторая английская команда, сумевшая оформить требл. Первым стал извечный соперник "горожан" – Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" свой требл оформили в 1999 году, когда в финале Лиги чемпионов сумели обыграть Баварию.

Европейские требли благодаря Интеру

Кроме того, МанСити стал лишь десятой командой, которой удалось оформить требл в Европе. Первым клубом был шотландский Селтик в 1967 году, который в финале Лиги чемпионов (тогда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов) обыграл именно Интер.

Следующим стал Аякс, которому такое достижение покорилось в 1972 году. И тогда в финале тоже был обыгран Интер.

Правда сам Интер тоже в свое время оформил требл. В 2010 году команда последний раз побеждала в Лиге чемпионов, добавив к этому титул чемпиона Италии и обладателя кубка страны.

Больше всего треблов среди европейских клубов – у испанской Барселоны и немецкой Баварии – по два. Барселона это смогла в 2009 и 2015 годах, а Бавария – в 2013 и 2020 годах.