Требл у футболі – це коли один клуб за сезон стає чемпіоном країни та виграє кубок, а також додає до цього і міжнародний трофей. У випадку європейський клубів – це перемога в Лізі чемпіонів.

У 2023 році требл оформив англійський Манчестер Сіті. "Містяни" наприкінці сезону зуміли обійти Арсенал в боротьбі за перемогу в АПЛ, у фіналі Кубка Англії здолали Манчестер Сіті. А 10 червня виграли й Лігу чемпіонів, обігравши Інтер. Для команди це перша перемога в цьому турнірі.

Як це було Третій тріумф Гвардіоли: Манчестер Сіті переграв Інтер у фіналі Ліги чемпіонів – відео голу

Попри те, що англійські клуби загалом 15 разів вигравали Лігу чемпіонів, але МанСіті – лише друга англійська команда, яка зуміла оформити требл. Першою став одвічний суперник "містян" – Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" свій требл оформили в 1999 році, коли у фіналі Ліги чемпіонів зуміли обіграти Баварію.

Європейські требли завдяки Інтеру

Окрім того, МанСіті став лише десятою командою, якій вдалося оформити требл в Європі. Першим клубом був шотландський Селтік в 1967 році, який у фіналі Ліги чемпіонів (тоді турнір ще називався Кубок європейських чемпіонів) обіграв саме Інтер.

Наступним став Аякс, якому таке досягнення підкорилося в 1972 році. І тоді в фіналі теж був обіграний Інтер.

Правда сам Інтер теж свого часу оформив требл. У 2010 році команда востаннє перемагала в Лізі чемпіонів, додавши до цього титул чемпіона Італії та володаря кубка країни.

Найбільше треблів серед європейських клубів – в іспанської Барселони та німецької Баварії – по два. Барселона на це спромоглася у 2009 та 2015 роках, а Баварія – у 2013 та 2020 роках.