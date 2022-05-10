Голланд летом будет играть за "горожан"

Манчестер Сити официально подтвердил, что договорился с дортмундской Боруссией о трансфере форварда Эрлинга Голанда. Норвежскому форварду осталось совсем согласовать детали договора с британским клубом.

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Переход 21-норвежца в этом случае состоится 1 июля. По информации издания The Telegraph, чтобы получить норвежского футболиста, Ман Сити суммарно потратил около 250 миллионов евро.

Отмечают, что контракт Голланда будет рассчитан на пять лет, за которые он сможет заработать 125 миллионов евро, то есть по 25 миллионов в год. В то же время, еще 75 миллионов за это соглашение получит Боруссия, а остальные 50 миллионов – агенты и представители норвежского форварда.

Достижение Голанда в чемпионате Германии

Норвежский игрок выступает в Бундеслиге с 2020 года. В это время он подписал контракт с Боруссией Д.

За три сезона в чемпионате Германии Голланд сыграл 66 матчей и отличился 61 голом.

В нынешнем сезоне норвежец отыграл в национальном первенстве 23 встречи, в его активе 21 гол и 8 ассистов.

Вместе с "шмелями" Голланд получил Кубок Германии в сезоне-2020/2021.

В 2020 году Эрлинг получил личную награду Golden Boy как лучший футболист Европы до 21 года. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком в Бундеслиге и лучшим форвардом Лиги чемпионов.

Также в сезоне-2020/2021 он стал лучшим бомбардиром еврокубка – на его счету было 10 голов и 2 ассиста в восьми матчах.

Контракт Голланда с Боруссией Д был рассчитан до 2024 года. Согласно ресурсу Transfermarkt, игрок оценивался на трансферном рынке в 150 миллионов евро.

После 34 туров "шмели" занимают второе место в Бундеслиге и отстают. Боруссия отстает от Баварии на 10 очков.

Манчестер Сити за три тура до конца чемпионата лидирует в турнирной таблице АПЛ. На счету "горожан" 86 очков.