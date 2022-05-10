Голанд влітку гратиме за "містян"

Манчестер Сіті офіційно підтвердив, що домовився з дортмундською Боруссією про трансфер форварда Ерлінга Голанда. Норвезькому форварду залишилося остаточно узгодити деталі контракту з англійським клубом.

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Перехід 21-норвежця в такому разі відбудеться 1 липня. За інформацією видання The Telegraph, аби отримати норвезького футболіста, Ман Сіті сумарно витратив близько 250 мільйонів євро.

Зазначають, що контракт Голланда буде розрахований на п'ять років, за які він зможе заробити 125 мільйонів євро, тобто по 25 мільйонів за рік. Водночас ще 75 мільйонів за цю угоду отримає Боруссія, а інші 50 мільйонів – агенти та представники норвезького форварда.

Досягнення Голанда у чемпіонаті Німеччини

Норвезький гравець виступає в Бундеслізі з 2020 року. Саме тоді він підписав контракт із Боруссією Д.

За три сезони в чемпіонаті Німеччини Голланд зіграв 66 матчів і відзначився 61 голом.

У нинішньому сезоні норвежець відіграв у національній першості 23 зустрічі, в його активі 21 гол і 8 асистів.

Разом з "джмелями" Голланд здобув Кубок Німеччини в сезоні-2020/2021.

У 2020 році Ерлінг отримав особисту нагороду Golden Boy як найкращий футболіст Європи до 21 рок. У минулому сезоні його визнали найліпшим гравцем у Бундеслізі та найкращим форвардом Ліги чемпіонів.

Також у сезоні-2020/2021 він став найкращим бомбардиром єврокубка – на його рахунку було 10 голів і 2 асисти у восьми матчах.

Контракт Голланда із Боруссією Д був розрахований до 2024 року. Згідно з ресурсом Transfermarkt, гравець оцінювався на трансферному ринку в 150 мільйонів євро.

Після 34-х турів "джмелі" посідають друге місце в Бундеслізі та відстають. Боруссія відстає від Баварії на 10 очок.

Натомість Манчестер Сіті за три тури до кінця чемпіонату лідирує в турнірній таблиці АПЛ. На рахунку "містян" 86 очок.