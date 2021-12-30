Манчестер Сити одолел Брентфорд и закрепился на вершине АПЛ, Челси потерял очки: видео

Состоялись два матча 20-го тура английской Премьер-лиги. Манчестер Сити в своем последнем матче года обыграл Брентфорд со счетом 1:0 и продолжил уверенно лидировать с 50 очками.

Брентфорд – Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 16

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Манчестер Сити благодаря голу Фодена победил на выезде Брентфорд. Де Брюйне навесил с правого фланга, а 21-летний игрок сборной Англии ударом с лету переправил мяч в сетку.

Украинский защитник горожан Александр Зинченко на поле так и не появился. Более того, наставник команды Хосеп Гвардиола не сделал в матче ни одной замены.

Брентфорд – Манчестер Сити видеообзор

Челси – Брайтон 1:1

Голы: Лукаку, 28 – Уэлбек, 90+1

Челси сыграл вничью с Брайтоном в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 1:1.

"Синие" на протяжении большей части поединка выигрывали благодаря голу Ромелу Лукаку на 28-й минуте с передачи Мейсона Маунта. Однако в компенсированное ко второму тайму время "чайки" смогли избежать поражения. Ничью гостям принес результативный удар Дэнни Уэлбека.

Челси – Брайтон видеообзор