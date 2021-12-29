Коронавирус в Реале

Реал на своем официальном сайте сообщил, что четверо игроков команды сдали положительный тест на коронавирус. Это вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга, а также Вингер Винисиус.

Следовательно, они, скорее всего, пропустят ближайший матч команды – 2 января 2022 против Хетафе на выезде.

Если Куртуа не будет, место в воротах займет Андрей Лунин. При этом, что Лунин сам недавно был вынужден отбыть самоизоляцию из-за положительного теста на коронавиус. Но 24 декабря он вернулся к тренировкам с командой.

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Для Лунина это может быть дебютный матч за "Реал" в чемпионате Испании. С момента перехода в мадридский клуб летом 2018 года он ни разу не сыграл за Реал в Ла Лиге. А единственный раз в официальном матче за Реал он сыграл почти год назад – 20 января 2021 года в матче 1/16 Кубка Испании против Алькояно. Тогда Реал полурезервный состав уступил сопернику в овертайме.

Следует добавить, что 5 января Реал снова сыграет против Алькояно в 1/16 финала Кубка Испании. Если Куртуа к тому времени не вернется, Лунин снова может сыграть против своих обидчиков.

При этом опыт выступлений в чемпионате Испании у Лунина есть. В сезоне 2018/2019 он был в аренде в Леганесе, где сыграл пять матчей в Ла Лиге.