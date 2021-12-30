Брентфорд – Манчестер Сіті 0:1
Гол: Фоден, 16
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Манчестер Сіті завдяки голу Фодена переміг на виїзді Брентфорд. Де Брюйне навісив із правого флангу, а 21-річний гравець збірної Англії ударом з льоту переправив м'яч у сітку.
Український захисник містян Олександр Зінченко на полі так і не з’явився. Більше того, наставник команди Хосеп Гвардіола не зробив у матчі жодної заміни.
Брентфорд – Манчестер Сіті відеоогляд
Челсі – Брайтон 1:1
Голи: Лукаку, 28 – Велбек, 90+1
Челсі зіграв унічию з Брайтоном у домашньому матчі 20-го туру чемпіонату Англії. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Брідж" завершилася з рахунком 1:1.
"Сині" протягом більшої частини поєдинку вигравали завдяки голу Ромелу Лукаку на 28-й хвилині з передачі Мейсона Маунта. Однак у компенсований до другого тайму час "чайки" змогли уникнути поразки. Нічию гостям приніс результативний удар Денні Велбека.
Челсі – Брайтон відеоогляд
- Ман Сіті, здобувши перемогу, набрав 50 очок та збільшив свій відрив від конкурентів. Другим у таблиці АПЛ йде Челсі, у якого 42 очки, третім – Ліверпуль, що має 41 пункт за однієї гри в запасі.