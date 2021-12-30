Брентфорд – Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден, 16
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Манчестер Сити благодаря голу Фодена победил на выезде Брентфорд. Де Брюйне навесил с правого фланга, а 21-летний игрок сборной Англии ударом с лету переправил мяч в сетку.
Украинский защитник горожан Александр Зинченко на поле так и не появился. Более того, наставник команды Хосеп Гвардиола не сделал в матче ни одной замены.
Брентфорд – Манчестер Сити видеообзор
Челси – Брайтон 1:1
Голы: Лукаку, 28 – Уэлбек, 90+1
Челси сыграл вничью с Брайтоном в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 1:1.
"Синие" на протяжении большей части поединка выигрывали благодаря голу Ромелу Лукаку на 28-й минуте с передачи Мейсона Маунта. Однако в компенсированное ко второму тайму время "чайки" смогли избежать поражения. Ничью гостям принес результативный удар Дэнни Уэлбека.
Челси – Брайтон видеообзор
- Ман Сити, одержав победу, набрал 50 очков и увеличил свой отрыв от конкурентов. Вторым в таблице АПЛ идет Челси, у которого 42 очка, третьим – Ливерпуль, который имеет 41 пункт при одной игре в запасе.