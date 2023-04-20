Корабль як символ рабства

Британські активісти накинулись на манкуніанські футбольні клуби, а саме Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Вони вимагають від грандів АПЛ змінити емблему.

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Якщо конкретніше, то небайдужих громадян непокоїть знаходження на логотипах команд кораблів. Цей транспортий засіб на емблемах є відсилкою до історії Манчестера.

У XVII сторіччі місто було центром морської торговлі у Великій Британії. Подейкують, що саме у Манчестері почалась промислова революція. Втім активісти звернули увагу на інший аспект у цьому питанні.

Справа в тому, що у ті часи було розвинене рабство та торгівля людьми. І на їх думку кораблі і є символом работоргівлі у країні, адже Манчестер як раз і був одним із крупних центрів цього "бізнесу". Клуби поки не реагували на запит активістів.

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Манкуніанські клуби – флагмани в Англії

Нагадаємо, що обидві команди входять до числа найтитулованіших в Англії. МанСіті виграв чотири з останніх п'яти чемпіонств в АПЛ, а загалом на внутрішній арені виграв 28 трофеїв.

У свою чергу Манчестер Юнайтед є найуспішнішою командою чемпіонату Англії, вигравши золото аж 20 разів. При цьому "червоні дияволи" також тричі перемагали в Лізі чемпіонів, а також по одному раз Лігу Європи, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.