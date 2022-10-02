Хозяева матча нанесли позорное поражение "красным дьяволам". Манкунианское дерби на стадионе "Этихад" закончилось со счетом 6:3, пишет 24 канал .

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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:1

Голы: Фоден 8, Голанд 34, Голанд 37, Фоден 44, Голанд 64, Фоден 73 – Антони 56, Марсьяль 84, Марсьяль 90+1 (пен.)

Хозяева матча забили быстрый гол на 8-й минуте. Силва точно пробил с левого фланга, а Фоден ударом в ощупь не оставил шансов Де Геа. Голланд удвоил преимущество МанСити, пробив головой после подачи углового. Маласия пытался достать мяч, но сделал это по линии ворот "красных дьяволов".

Норвежский форвард творит нечто невероятное. Уже через 3 минуты отличился дублем.

В конце первого тайма подопечных Гвардиолы уже не остановить – на 44-й минуте еще один мяч отправился в ворота гостей. На этот раз Фоден с нескольких метров запер передачу от Голанда.

В начале второго тайма МЮ сумел ответить обидчикам – Антони Матеус Дус Сантус пробил метров с 25 и отправил мяч в угол ворот – 4:1.

Голанда было невозможно удержать, на 65-й минуте норвежец оформил хет-трик.

Но не один Эрлинг стал героем этого дерби. На 72-й минуте встречи Фоден также отличился третьим забитым голом.

В конце матча гости несколько оживились и бросились в атаку. Марсьяль отличился вторым забитым мячом за Юнайтед. Антони добил головой мяч в ворота Сити после того, как Эдерсон отразил удар игроков МЮ.

На последних минутах матча Марсьяль с пенальти пробил точно в девятку – 6:3 становится счет.

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